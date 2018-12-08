الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسشاركت مكاتب رابطة رواد الحركة الكشفية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة أمس، في الاحتفاء بـ يوم الرائد العربي، الذي أقامه الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات تحت شعار "أزرع شجرة".وأكد نائب رئيس رابطة رواد الحركة الكشفية بالمملكة البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد خلال مشاركته مكتب رابطة رواد كشافة محافظة المجمعة في تفعيل ذلك اليوم على أهمية المناسبة وتفعيل شعار ذلك اليوم لما للشجرة من أهمية كبيرة في حياتنا اليومية باعتبارها مصدر الغذاء والكساء والظل والجمال والصحة فضلاً عن فوائدها الاقتصادية ، والى أهمية غرسها والمحافظة عليها والتعهد بخدمتها وصيانتها وعدم التعدي عليها.وكان الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات قد حدد ذلك اليوم للاحتفاء باعتباره ذكرى تأسيس الاتحاد في المؤتمر العربي السادس الذي عُقد في سلطنة عمان عام 1984م.// انتهى //12:44ت م0053