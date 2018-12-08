الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة وتوليه - أيده الله - مقاليد الحكم.وقال بهذه المناسبة : " تحل علينا الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم في البلاد، وهي تحمل معها مشاعر مختلطة من الفخر والبهجة والسرور والدعاء بالعز والتمكين لهذه البلاد الطاهرة وقادتها .وأوضح الدكتور العنقري أن مرور أربع سنوات على مبايعة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ملكاً للبلاد، هي فترة زمنية قصيرة بمسطرة الزمن وقياسات التاريخ، غير أنها فترة كبيرة وعظيمة بما شهدته من توجيهات وإنجازات وقرارات وطموحات تتوالى من معين حكيم لا ينضب، ومن بصيرة نافذة لا تغفو، في شتى الميادين داخلياً وخارجيا، وواصلت بها المملكة ريادتها وحضورها وتقدمها، والتمسك بموقعها العام والحيوي على خارطة العالم ، فعلى صعيد قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ظلت المملكة، السند القوي والظهر المنيع لأشقائها، تقف معهم في سرائهم وضرائهم، تنصر المظلوم، وتنصح الظالم، وتقدم المعونة، وتبذل المال، وتساعد المحتاج، وتقدم الرأي والمشورة.وقال معاليه : وفي الداخل توالت بشائر الخير، وتواصلت أنهار العطاء، بحزم دائم وعزم لا يلين، وشهدت المملكة قرارات تاريخية وبرامج تنويرية، وتوجيهات تهدف إلى التطوير، تواصلت بها مسيرة العز والنماء، وأكدت حرص الملك المفدى على أبنائه المواطنين وعظيم عنايته بهم، وأنهم في قلبه دائماً، وهو أمر يدركه ويستشعره الجميع، بعد كل كلمة أو لقاء أو اجتماع له – حفظه الله – مع المسؤولين أو المواطنين وفي كل مناسبة من مناسبات هذا الوطن" .// انتهى //12:48ت م0054