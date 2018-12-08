الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض أمس، حفل سباقه الـ 33 على مساهمة ورعاية النادي ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439 / 1440هـ.واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشواط الرئيسة هي الشوط السادس على مساهمة نادي الفروسية والشوط الثامن "تقديرية نادي الفروسية" لرؤية 2030 والعاشر برعاية نادي الفروسية.وسلم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع جائزة مساهمة نادي الفروسية لمدرب الفرس "منوتي" غيث الغيث العائدة ملكيتها لإسطبل تركي بن عبدالرحمن آل الشيخ التي حققت المركز الأول في سباق الشوط السادس.كما سلم الجائزة التقديرية لمدرب الفرس "طلعة" حازم المرزوقي العائدة ملكيتها لإسطبل محمد بن إبراهيم المرزوقي التي حققت المركز الأول في سباق الشوط الثامن.وسلم المزروع كذلك الشيك الافتراضي لرعاية نادي الفروسية لمدرب الفرس "نثانيا" فواز الغريبان العائد ملكيتها لإسطبل رفاعي صنت الغريبان التي حققت المركز الأول في سباق الشوط العاشر.// انتهى //12:49ت م0055