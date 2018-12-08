إسلام آباد 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأعلنت الشرطة الباكستانية اليوم، نجاحها في اعتقال خمسة إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة في إقليم البنجاب.وأوضح مسؤول أمني أن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة اعتقلت خمسة إرهابيين خلال عملية نفذتها في منطقة بهاولبور بإقليم البنجاب الشرقي، وصادرت من حوزتهم سترة ناسفة، وقنابل يدوية وأسلحة رشاشة وذخيرة ومواد تموينية يستخدمها الإرهابيون في تنفيذ العمليات الإرهابية، مبينًا أن المعتقلين الخمسة ينتمون إلى "تنظيم القاعدة ـ فرع جنوب آسيا"، وتم نقلهم إلى مركز أمني لمواصلة التحقيق معهم.// انتهى //12:49ت م0056