باريس 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال 278 شخصًا في باريس صباح السبت قبل ساعات من بدء تظاهرات دعت إليها حركة "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف.وتم إغلاق المعالم الرئيسية في باريس والمتاجر الكبرى بينما انتشر آلاف من عناصر الشرطة في الشوارع بعدما شهدت العاصمة الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي أسوأ أعمال شغب منذ عقود.وقال مصدر مطلع على العملية : إنه تم توقيف 34 شخصًا على الأقل لحيازتهم أقنعة ومطارق ومقاليع وحجارة يمكن استخدامها لمهاجمة الشرطة. وضربت فرنسا أعمال عنف وقعت نهاية الأسبوع الماضي وشهدت إحراق مئتي سيارة وتخريب قوس النصر وزجّت بحكومة الرئيس ماكرون في أسوأ أزمة تواجهها حتى الآن.وأفاد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أنه لا يتوقع أن يشارك سوى "بضعة آلاف" في تظاهرات باريس التي انضم إليها 8000 شخص في عطلة نهاية الأسبوع الماضي. لكنه تحدث عن وجود "أفراد يتسمون بالعنف الشديد" بينهم.// انتهى //12:51ت م0057