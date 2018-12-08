مكة المكرمة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسعد منسوبو جامعة أم القرى الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم مناسبة غالية للوطن وصورة تعبر عن التلاحم القوي بين الشعب وقيادته الرشيدة التي لا تالوا جهدًا في تحقيق كل نهضة وإزدهار للمواطن مؤكدين على الانجازات التنموية التي فاقت في حجمها التوقعات، وما شهدته المملكة من إصلاحات شملت مختلف القطاعات.وقال وكيل جامعة ام القرى للتطوير وريادة الاعمال الدكتور هاني بن عثمان غازي إن الذكرى الرابعة على مبايعة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- تدل دلالة واضحة على الولاء والوفاء و البذل والعطاء في بلد الخير ، مؤكداً أنها أربعة أعوام حافلة بالإنجازات الكبيرة والمشروعات العملاقة مما جعلت المملكة في طليعة الدول سياسياً واقتصاديًا.وأشار إلى جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - في مجالات النهضة المختلفة والتنمية الشاملة ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله والحفاظ على أمن الوطن وثوابته.من جانبه أشار رئيس قسم الاعلام بالجامعة الدكتور سالم بن علي عريجة إلى أن ما تشهده المملكة من مشروعات تنموية تخدم المواطن واقتصاد مزدهر لهو دليل حي وشاهد على اهتمام كبير من القيادة الرشيدة للوطن وأبنائه.وعبر عن سعادته بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع ، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ وطننا عزيزاً شامخاً ، وأن يديم عليه آمنه واستقراره في عهد الحزم والعزم عهد العطاء والازدهار عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله.من جهته قال أستاذ الاقتصاد الإسلامي الدكتور محمد بن حسن الزهراني إن ما قام به خادم الحرمين الشريفين من تعزيز لمكانة الدولة بين دول العالم، والسعي لتحقيق مزيد من الأمن والرخاء لأبناء وطنه يؤكد على أن ملك الحزم بسياسته الحكيمة سيضرب بيد من حديد كل من يسعى لزعزعة أمن هذه البلاد المباركة أو ينتقص من سيادتها ومكانتها بين الدول.وقال إننا كمواطنين ننتطلع إلى مستقبل مشرق وواعد ننعم فيه بمزيد من الأمن والرخاء والاستقرار بإذن الله في ظل قيادة رشيدة تعمل ليل نهار لخدمة هذه البلاد.بدوره أكد عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة الدكتور عبدالرحمن الاهدل أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يبذل جهوداً مخلصة لمصلحة دينه ووطنه وشعبه وأمته ، مبينة أن خادم الحرمين الشريفين اكتسب مكانة مرموقة في العالم الإسلامي لجهوده المميزة والكبيرة التي يشهد لها القاصي والداني والتي أثبتت مكانة المملكة العالية والمؤثرة عالمياً وإسلامياً وإقليمياً.وأوضح أنه في هذه الذكرى الغالية لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، يحق لنا أن يشعر بالفخر والاعتزاز لما تشهده بلادنا الغالية من نمو وازدهار وتطور في كافة المجالات وعلى كل الاصعدة الإقليمية والدولية وعلى المكانة الرفيعة التي تحتلها بين دول العالم ، مبيناً أن المملكة تعيش مرحلة جديدة لا مساومة فيها ولا مزايدة على حب الوطن، عهد لا تعلو فيه أية مصلحة على أمن الوطن وحماية مصالحه في داخل الوطن وعلى حدوده، وفِي علاقاته الدولية.من جانبه أكد الدكتور فيصل الشميمري بقسم الاعلام ان تحقيق تنمية متوازنة وشاملة لمستقبل واعد في مجالات الحياة كافة ، تؤكده مبادرات رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة والتي سيكون لها دور كبير وفعال في مواصلة مسيرة الإنجازات وتحقيق الكثير والكثير منها بإذن الله في ظل هذا العهد الزاهر.// انتهى //13:51ت م0086