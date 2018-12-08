الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسوجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في مكتبها بمدينة الرياض، الدعوة لحضور فعاليات مهرجان منتجات الورد الطائفي والعسل البلدي الذي تنطلق فعالياته يوم غد الأحد، بتنظيم من الوزارة بالتعاون مع أمارة منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض.وأوضح مدير مكتب الوزارة بمدينة الرياض المهندس فهد الحمزي أن المهرجان سيقام في ساحات فعاليات ومهرجانات حي الجزيرة بالرياض ولمدة 10 أيام، من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساءً، مشيراً إلى أنه يتضمن ساحات منتجات الورد الطائفي، وساحات منتجات العسل البلدي، إضافة إلى المزاد العلني للورد الطائفي، ومزاد آخر للعسل البلدي، كما يتضمن فعاليات الأطفال لتعليم صناعة الورد الطائفي، وأهم متطلبات الترفيه للعوائل ومنطقة للألعاب، إضافة إلى مسرح للأطفال، وجوائز وهدايا يومية للزوار.وبين الحمزي أن الهدف من المهرجان هو دعم صغار المزارعين، وللتعريف بصناعة الورد الطائفي، إلى جانب إلى إبراز الدور الذي تقوم به الوزارة في خدمة القطاع الزراعي بالمملكة بشكل عام.// انتهى //13:53ت م0087