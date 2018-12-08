الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسنوه معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، بما شهدته المملكة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم، من منجزات تحققت بفضل من الله للوصول لمستقبل رحب الآفاق ، طموح، يستوعب شتى ميادين الرقي والتقدم.وقال معاليه بهذه المناسبة :" تمرُ المملكة العربية السعودية بذكرى غالية على قلب كل مواطن ومواطنه، فأربعة أعوام مرت منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ رعاه الله ــ مقاليد الحكم شهدت المملكة خلالها إنجازات كبرى تحققت بفضل من الله ثم بجهود قيادتها حكيمة للوصول لمستقبل رحب الآفاق، لوطن طموح، استوعب شتى ميادين الرقي والتقدم.وبين أن ذكرى البيعة الرابعة، التي التفت عليها قلوب الشعب السعودي حول ملكه؛ خادم الحرمين الشريفين عند تسلمه مقاليد الحكم، يجني الوطن والمواطن ثمارها الآن، ماهي إلا تباشير خير دائم، ستغطي تطلُّع وطموح المواطن السعودي في جميع المجالات وسينعم الوطن والمواطن بغدٍ أفضل ورفاهية ونمو قياسيين ــ بإذن الله ــ، بتوجيهات منه ـ حفظه الله ـ ومتابعة من لدن سمو ولي عهده الأمين، وعزز ذلك بخارطةَ طريقٍ لسياستي المملكة الداخلية والخارجية، كانت موضع إعجاب وإشادة من العالمين العربي والإسلامي وباقي دول العالم بما اتسمت به من حكمة ورؤية في تعاملها مع الأحداث، وبُعد نظرٍ، وحسن تقديرها للأمور، وشفافية عالية، ووضعٍ للأمور في نصابها الحقيقي.وأكد الدكتور المحيسن، أن خادم الحرمين الشريفين انطلاقاً من مسؤولياته ـ أيده الله ـ منذ توليه الحكم قبل أربعة أعوام حرص على أداء الأمانة التي تحملها لخدمة البلاد ورعاية مصالح مواطنيها في جميع المجالات، لأن الوطن والمواطن السعودي ظل محور اهتمامه ـ حفظه الله ـ وعده المحرك الرئيس للتنمية، وأداتها الفاعلة، وتأكيده على أن خطط التنمية تسير بشكل متواز وتحقق أهدافها وفقاً للرؤية الطموحة للمملكة 2030 .وأوضح معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،أن " نزاهة "، تعتز بما يمنحها خادم الحرمين الشريفين ــ أيده الله ــ من دعم يدفعها إلى المضي قدماً في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، وقد تم ترجمة ذلك بالقرارات التاريخية التي صدرت من القيادة في سبيل محاربة الفساد وتعزيز النزاهة في المجتمع.ودعا معاليه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويوفق جهود المخلصين في الوطن، وأن تعود هذه الذكرى الغالية علينا جميعاً، وبلادنا ترفل بالأمن والأمان والاستقرار، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على ثغور الوطن.// انتهى //13:56ت م0095