تبوك 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأكد قائد حرس الحدود بمنطقة تبوك اللواء البحري عطيه بن احمد الزهراني, أن ذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم مناسبة يحتفي بها الوطن والمواطنون , بقلوب يملؤها الحب والأمن والاطمئنان والإنجاز والعطاء، في مجالات الحياة وصنوفها، فيَرون عجلة التطور وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة تمضي مع مواصلة تنفيذ المشروعات التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة.وقال اللواء الزهراني : على المستوى الداخلي برزت رعايته - أيده الله - للعديد من المناسبات والاحتفالات والإنجازات المتنوعة منها, زياراته لعدد من مناطق المملكة وتلمس احتياجات المواطنين كعادة ولاة أمر هذه البلاد ، وافتتاح العديد من المشاريع التنموية التي تخدم الوطن والمواطنين.وأضاف تأتي هذه المناسبة ونحن ننعم في بلادنا بالأمن والأمان والتقدم والازدهار بفضل الله عز وجل أولاً، ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الوفي الأصيل والقيادة الرشيدة.وأردف قائلاً : بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا أتقدم بخالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - , داعياً الله جلت قدرته، أن يديم على هذا البلد أمنه واستقراره والتقدم والرخاء.// انتهى //13:57ت م0096