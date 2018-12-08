دكار 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسسلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، هدية حكومة المملكة إلى الجمهورية السنغالية المتضمنة 100 طن من التمور.حضر التسليم القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية السنغال عبدالرحمن بن محمد العتيبي، والمسؤول عن الشؤون الإعلامية والاقتصادية والثقافية الدكتور محمد بن علي السفياني، وممثلو وزارة المالية السعودية وفريق من المركز.ووقعّ تسلّم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة معالي المفوضة العامة للحماية الاجتماعية والتضامن الوطني السنغالية أنتاسار جاكو، التي عبرت عن شكرها وتقديرها البالغين لحكومة المملكة والشعب السعودي الكريم.ويأتي ذلك امتداداً للجهود الكبيرة التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والذي يعد يد المملكة الممدودة بالخير للعالم.// انتهى //13:59ت م0097