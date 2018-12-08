تبوك 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع مدير شرطة منطقة تبوك اللواء غازي بن محمـد الحربي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة وتوليه - أيده الله - مقاليد الحكم.وقال بهذه المناسبة : تمر علينا الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - إماماً وقائداً ومليكاً للوطن مبايعين له بكل الولاء والطاعة ليقودنا إلى عالي الأمم متخذاً من الشريعة الإسلامية الغراء منهاجاً ودستوراً , سالكاً طريق التقدم والنماء ومسطراً مسيرة حافلة بالعطاء والانجاز في مختلف المجالات التنموية محققاً قفزات باهرة علىجميع الأصعدة ومختلف المجالات لخير أبناء هذا الوطن المعطاء.وأكد اللواء الحربي , أن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - سطر بفضل من الله ثم بفضل ما يملكه من شخصية قيادية نادرة فذة تتمتع بكل مقومات النجاح سياسياً وثقافياً وإنسانيا إضافة إلى اهتمامه بكل ما من شأنه عز الإسلام في العالم ورفعة المواطن وتوفير سبل العيش الكريم وتعزيز المكانة المرموقة للمملكة العربية السعودية في شتى المحافل الدولية ومواكبة عملية التنمية للوطن والمواطن ورسم خارطة المستقبل وغيرها, الكثير من الانجازات العظيمة بنظرة ثاقبة ومستقبلية ، إضافة إلى دوره الإنساني العالمي.وأضاف : ونحن كرجال للأمن نفتخر ونعتز بهذا القائد الأعلى لكافة القوات المسلحة الذي يقف دائماً مع أبنائه رجال الأمن محفزاً وموجهاً وداعماً إلى الخير من خلال ما يتحقق من أمن وأمان ومشاريع تنموية أمنية وبرامج تطويرية تسهم في رفع كفاءة وقدرات رجال الأمن للذود عن حمى هذا الوطن الذي يضم أقدس واطهر البقاع .وسأل الله في الختام أن يحفظ ملكنا من كل شر ومكروه ، وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية ، ويعزه ويؤيده بنصره وتوفيقه، وأن يحفظ هذه البلاد الغالية ويديم أمنها ورخائها أنه سميع مجيب والله ولي التوفيق.// انتهى //14:00ت م0098