الطوال 01 ربيع الأول 1440 الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسنفذت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطوال ، الليلة الماضية ، فعاليات المسابقة الفصلية للطلاب المتميزين في حفظ ثلاثة أجزاء ومضاعفاتها ، بحضور نائب رئيس الجمعية الشيخ حسين عواف ، وذلك في الجامع الغربي بقرية المباركة.وأوضح رئيس مجلس الإدارة بالجمعية الشيخ عبدالمحسن الحمدي أن المسابقة شملت جميع الطلاب المتميزين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم البالغ عددهم "64 طالباً وطالبة من أبناء وبنات المحافظة والمركز والقرى التابعة لها ، فيما بلغ عدد لجان المسابقة ، عشر لجان بمشاركة عشرين معلماً وأربعة وستين طالباً في مختلف المستويات من أكثر من عشر حلقات ومجمع للقرآن الكريم.//انتهى //15:00ت م0113