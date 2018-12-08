الباحة 01 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 08 ديسمبر 2018م واسرفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد بن عبدالله المجماج تهنئته للقيادة الكريمة بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .وقال في تصريح بهذه المناسبة " نعيش هذه الأيام ذكرى تاريخية وغالية على قلوب كل من يعيش على ثرى هذه البلاد ، وإن ما نراه من رفعة وعزة ونماء ورخاء وتدشين لمشاريع تنموية واقتصادية، ستسهم في دعم مسيرة التطوير والبناء لوطننا من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب و بلادنا تعيش عهدها الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين -حفظهم الله- وتحقق التطلعات عبر رؤية النماء، رؤية المملكة 2030 التي حملت أهدافا استراتيجية ، يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص والقطاع الصحي يشارك هذا النماء من خلال مشاريع وخطط تخدم صحة من يعيش في هذا البلاد ونحن في صحة الباحة نشارك الخير بمشاريع تطويرية ستضيف للخدمة الصحية أبعاد ينتظرها الإنسان في هذه المنطقة الغالية مثل مستشفى المخواة العام الجديد وأقسام العناية المركزة في مستشفى الملك فهد بالباحة وقسم القلب وعدد من المراكز الصحية في أنحاء المنطقة.وسأل الله في ختام تصريحه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره ورخائه وأن ينصر جنودنا البواسل في كل مكان بوطننا الغالي.//انتهى//15:08ت م0115