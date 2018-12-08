أبها 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسعبر محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط عن اعتزازه واعتزاز كل مواطن سعودي بما تحقق من نهضة تنموية ونقلة ثقافية واجتماعية في المملكة على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- .وقال في تصريح له بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين : في الثالث من ربيع الثاني لعام 1436 الموافق 23 يناير 2015 تمت بيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكاً للمملكة العربية السعودية وبالتالي أصبحت بلادنا في مرحلة جديدة من مراحل البناء والتطور والنهضة الشاملة وهذا المنهج الذي مشى عليه وأسس له أئمة وملوك الدولة السعودية بمراحلها الثلاث .وأضاف : إن المشاعر في ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين مشاعر ممزوجة بالفخر بالمنجز ، وآمال وأحلام تعمل لتحقيق تطلعاتنا للمستقبل ومشاعر ولاء وفداء لقادة نجباء ، جعلوا من أنفسهم حراس للعقيدة والدين فما أسعدنا نحن السعوديون بهم ، وما أسعد الأمة الإسلامية بهم ، إننا ونحن نعبر عن مشاعر الحب وتجديد العهد والولاء والبيعة لمليكنا ، في ذكرى البيعة نستحضر بكل فخر سجل حافل بالمجد كتبه التاريخ لقادتنا ، فكانت صفحات عزة وفخر في تاريخ الأمة الحديث والمعاصر ولا نغالي إذا قلنا أنهم الأنموذج الأمثل للدولة الإسلامية القوية التي أخذت بأسباب الحضارة والتطور حتى أصبحت بمصاف دول العالم الأول دون أن تنسلخ من جذورها وقيمها الدينية والاجتماعية .وقال آل مشيط : إن ما تشهده بلادنا من نقلة نوعية منذ تسلم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في البلاد ، يقف خلفها قائد شاب أولاه خادم الحرمين الشريفين ثقته ، فاختاره لولاية العهد ، فكان أن بث ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان روح الشباب في كافة مفاصل الدولة ليطلق الطاقات الكامنة فكانت رؤية 2030 خارطة طريق لبلادنا بدأت ملامحها تتضح وتظهر للعلن ، من شأنها أن تغير شكل المنطقة العربية بأكملها .// انتهى //15:10ت م0116