جدة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأبرمت غرفة جدة مذكرة تفاهم اليوم في مجال الاستثمار والتوطين لتقنيات البناء بالمملكة وذلك مع مبادرة تحفيز تقنية البناء "برنامج الاسكان" وذلك بمقر غرفة جدة الرئيسي وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ودعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 من خلال استقطاب بيوت الخبرة في هذا المجال والسعي لتوطين هذه التقنيات وإدراجها في السوق السعودي لتحقيق الأهداف المرجوة من تمكين الصناعة في قطاع البناء والتشييد .ومثل غرفة جدة في إبرام المذكرة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة زياد بن بسام البسام ، و مبادرة تحفيز تقنية البناء "برنامج الاسكان" المشرف العام المهندس مهاب بن محمد صالح بنتن‎، حيث ركزت المذكرة على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ليكون قادرًا على تنفيذ مخرجات هذه التقنيات .وتستهدف المذكرة جلب تقنيات البناء المبتكرة والاستثمارات المحلية والدولية لتنمية الاقتصاد وتوطين صناعة تقنية البناء والمساهمة في رفع المحتوى المحلي من خلال رفع الطاقة الانتاجية للصناعة المحلية بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للإسكان لتطوير وبناء وحدات سكنية مناسبة بما يسد الفجوة بين العرض والطلب في المملكة العربية السعودية مما يجسد دور غرفة جدة ممثلة في لجانها المختلفة لدعم التجار والصناعيين والعقاريين والمقاولين تمكيناً لإثراء صناعة قطاع الإسكان .من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد بن بسام البسام أن المذكرة ستغطي تبادل بيانات و قوائم مصانع تقنيات البناء والمطورين العقاريين والمقاولين وتحديثها بشكل دوري وعقد اللقاءات وورش العمل التعريفية بالمبادرة وارسال دعوات من خلال التواصل مع المستفيدين عبر التواصل المباشر والبريد الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي إضافة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين ودعوتهم للاستثمار بتقنيات البناء الحديثة وتنسيق اجتماعات تعريفية مع فريق المبادرة حول ذلك .وأشار إلى مضي المذكرة في التنسيق لعقد الاجتماعات مع الرؤساء التنفيذيين في القطاعات الصناعية والعقارية والإنشائية لتعريفهم بالمبادرة والتنسيق لتعزيز فرص الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تنظيم عدد من ورش العمل والدورات التأهيلية .// انتهى //15:25ت م0119