الدمام 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أنّ ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -وتوليه مقاليد الحكم تأتي والمملكة تشهد إنجازات مفصلية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي التي شكّلت ملحمة غير مسبوقة لبناء وطن وقيادة أمة.وقال: "يحق للوطن اليوم أن يفتخر وللمواطن أن يحتفي بهذه المناسبة الكريمة، لملك الحزم والعزم، ملك المواقف العظيمة التي أثبتت للجميع حنكة قائد جعل من أمن وسلامة بلاده ورفاهية ورخاء مواطنيه هَمّهُ الأول وشغله الشاغل، وهو ما يؤكده - حفظه الله - في جميع خطاباته وكلماته، وكذلك ما تضمنته رؤية المملكة ٢٠٣٠ بوصف المواطن شريكاً مهماً في النهضة التنموية للمملكة.وأضاف المهندس الجبير :" عمل خادم الحرمين الشريفين كل ما في وسعه لراحة المواطن وأمنه واستقراره وتوفير الحياة الكريمة له وتبني العديد من البرامج والمشروعات العملاقة التي كانت حديث العالم أجمع، التي كان آخرها تدشين مشاريع وعد الشمال، التي تمثل فصلاً جديداً في سلسلة متواترة من إنجازات هذا الوطن الذي تحقق في عهده الميمون التي تمثل الكثير من النجاحات السياسية والاقتصادية والتنموية خلال فترة قصيرة.وأبان معاليه أن هذه المناسبة تصاحبها منجزات كثيرة في جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية, مشيراً إلى أن عهد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - اتسم بسماتٍ حضارية ومدنية رائدة جسّدت تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه، وأمته العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي من خلال بناء شراكات دولية جديدة وقرارات تعزز مكانة المملكة، وتعكس حرصه الكبير على مستقبل أمته ونموها.ونوه أمين المنطقة، بالأوامر الملكية المتضمنه حلولاً تنموية فعّالة لمواجهة التحديات ورفع قدرات الكفاءة مع التوسع في الخدمات التي تنعكس إيجاباً على المواطن والحفاظ على المقدرات والثوابت،مفيداً أن القطاع البلدي شهد تحولات عديدة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد، فأياديه الممتدة بالعطاء أولت اهتماما كبيرا للقطاع البلدي، بهدف تقديم خدمات راقية ومشاريع نوعية للمواطن والمقيم بغرض تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.وأفاد أن المنطقة الشرقية حظيت الرعاية والاهتمام التي كان لها الأثر في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبيرة من خلال تنفيد أمانة المنطقة الشرقية لـ 110 مشروعات تنموية وخدمية خلال العام الميلادي الحالي 2018م، و25 مشروعاً تحت الدراسة بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية كافة.// انتهى //15:26ت م0120