الباحة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ،باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات، وطلاب وطالبات جامعة الباحة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة الذكرى الرابعة لتولِّي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.وبين معاليه أنّ ذكرى البيعة الرابعة تحل على الشّعب السعودي النّبيل والوطن يرفل بثوب العزّ والرّخاء، ويتدثّر برداء الأمن، والأمان، والاستقرار، والتقدم، والازدهار، مشيراً إلى أن الوطن شهد خلال العام الماضي، وما سبقه من أعوام، منذ تولى خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم الكثير من المنجزات الكبرى على مختلف الأصعدة سواءً على المستوى الداخلي أو الخارجي، وفق ركائز أساسيّة، ورؤىً عصريّة.وقال الدكتور الحسين:" لقد كان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - اليد الطّولى في دعم عجلة التّنمية الوطنيّة، وتعزيز النّمو الاقتصادي بالمشروعات العملاقة، والمنجزات النوعيّة، والاستثمارات المستدامة، والعطاءات السخيّة؛ سواء كانت اقتصاديّة، أو سياسيّة، أو اجتماعيّة، أو ثقافيّة من أجل مستقبلٍ أكثر إشراقًا ونموًا وازدهارًا؛ لتصب في صالح بناء الإنسان وتعمير المكان، وهو ما سيحدث أثرًا كبيرًا في مسيرة هذا الوطن المعطاء ".وأشار معالي مدير جامعة الباحة إلى الزيارات الميمونة، والجولات التفقديّة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين وتشرّفت بها بعض مناطق هذا الوطن الكبير بوصفها دليلاً على حرصه الدّائم -حفظه الله- على دعم مسيرة التنمية بالمشروعات العملاقة؛ فمن افتتاح مشروع قطار الحرمين، إلى افتتاح المرحلة الأولى ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمشروع وعد الشمال، إلى افتتاح العديد من المشروعات النوعية والتنموية في كلّ من القصيم، والجوف، وتبوك، وحائل، مؤكداً أن تلك الزيارات في جوهرها الكثير من بشائر الخير والعطاء والرخاء للوطن والمواطن على حدٍّ سواء، فضلاً عما تشير إليه من ملامح دالة بعمق التلاحم ما بين القيادة والشعب.وأضاف معاليه أنّ هذه الذكرى وهي تحلّ علينا تحمل في طياتها سجلاً حافلاً يؤرخ بالمنجزات الاستثنائيّة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - في سجل الوطن عبر تاريخه الطويل؛ إسهامًا في تنميته وتعزيز كيانه؛ لمواجهة العديد من التقلّبات الاقتصاديّة، والتحدّيات الإقليميّة، والتحوّلات السياسيّة.// انتهى //15:29ت م0121