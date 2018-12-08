جدة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أميرمنطقة مكة المكرمة ، وكيل إمارة المنطقة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ، يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة لتطوير حي الكدوة بمكة محمد الحقيل.وقدم الأميرخالد الفيصل شكره لكافة الجهات ذات العلاقة نظيرالجهود المبذولة لتطويرحي الكدوة ، مؤكداً أن مشاريع تطويرالأحياء العشوائية تحظى باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله والتي لم تدخر جهداً لأجل التطوير وتحقيق التنمية.ولفت أمير منطقة مكة المكرمة إلى أن مشروع تطويرالأحياء العشوائية كان على رأس اهتمامات سموه فور توليه إمارة المنطقة ، فكان أول مشروع يتم الرفع به لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- واشتمل على شقين الأول لبناء الإنسان ممثلاً في تصحيح أوضاع الجالية البرماوية، وشق ثانٍ تمثل في تنمية المكان من خلال تطوير الأحياء العشوائية.واستعرض الأمير خالد الفيصل خطوات العمل في تطوير حي الكدوة إضافة للجهود التي تبذلها الجهات خلال فترة التطوير التي بدأت الأسبوعين الماضيين، حيث تم البدء في إزالة 140 عقاراً كمرحلة أولى تمهيداً لتطوير المنطقة وتنميتها.من جهته رفع الحقيل شكره وتقديره لأميرالمنطقة ونائبه على الدعم اللامحدود الذي يحظى به المشروع ما أسهم بعد توفيق الله في تذليل العقبات والبدء في التطوير ميدانياً.// انتهى //15:34ت م0122