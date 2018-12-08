الدمام 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأطلق مكتب التعليم بشرق الدمام "بنين" جائزة باسم المكتب لتعزيز الانضباط المدرسي، بعنوان "انضباطي عنوان تميزي" في الأسابيع التي تسبق الاختبارات على مدارس القطاع والتي تبلغ 102 مدرسة بكافة المراحل الدراسية، وتهدف إلى تحقيق صفرية الغياب في المدارس خلال الأسبوع الذي يسبق الاختبارات النهائية، وقد تم تشكيل لجنة لتعزيز الانضباط المدرسي.وأوضح مدير مكتب تعليم شرق الدمام محمد بن امبارك الزهراني أن رصد الغياب اليومي في جميع المدارس سيكون من خلال نظام نور والزيارات المباشرة للمشرفين حيث نعمل على نشر نسب الغياب على موقع المكتب الإلكتروني يوميًا، ومقارنة أعداد الطلاب الغائبين المثبتة بالنظام مع الأعداد المرصودة من خلال الملاحظة المباشرة للمشرفين لضمان صحة الأرقام المدخلة، بالإضافة إلى إعداد جدول لزيارات المشرفين التربويين لجميع المدارس، وتعبئة استمارة إلكترونية خاصة بالانضباط المدرسي، وزيارة المدارس في الفئة الأقل غيابًا يوم الخميس من خلال فريق المتابعة وتسجيل أعداد الغياب من خلال الملاحظة المباشرة لجميع الصفوف.وأشار الزهراني إلى أن المدراس تنفذ خلال هذا الأسبوع الذي يسبق الاختبارات حزمة برامج إجرائية يتم تفعيلها وهي استمرار توثيق بيانات حضور وغياب الطلاب عبر نظام نور ورصد نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية في نظام نور وإغلاق الفترة الرابعة في فترات التقويم المستمر إضافة الى إلزام المدارس بتنفيذ اختبارات شفهية وتحريرية وعملية في جميع المقررات والمراحل خلال أسبوع ماقبل الاختبارات، مؤكداً أهمية متابعة تفعيل المعلمين للدروس خلال هذا الأسبوع عبر الزيارات الإشرافية و استمرار الدوام المدرسي وفق التوقيت الزمني المعتاد وتحليل نتائج طلاب المرحلة الابتدائية ومعالجة الفاقد التعليمي وتضمين الجدول الدراسي ساعة لممارسة النشاط الحر وربطه بالمواد الدراسية لزيادة أثر التعلم وبناء وتنفيذ برامج لمعالجة التعثر الدراسي للطلاب غير المتقنين للمهارات.واختتم أن جائزة الانضباط المدرسي " الصفرية " تعد الفريدة من نوعها على مستوى مكاتب تعليم المنطقة الشرقية وذلك من أجل تحفيز المدارس لتحقيق ذلك وسوف تُكرم المدرسة الفائزة في بداية الفصل الدراسي الثاني برعاية من المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان .// انتهى //15:36ت م0123