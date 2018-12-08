أبها 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأعرب معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتوليه - رعاه الله - مقاليد الحكم،عن اعتزازه وفخره بما تحقق للوطن من منجزات على الصعيدين الداخلي والخارجي.وأشاد الدكتور نقادي في تصريح بهذه المناسبة ، بالخطوات التطويرية التي شهدتها البلاد في هذا العهد الميمون وبات المواطن يلمس نتاجها المثمر من مشروعات عملاقة في جميع المجالات التي ترتبط بشكل مباشر باحتياجات الوطن وابنائه.وأكد أن المنجزات الكبرى التي تشهدها المملكة حالياً، لا تقاس بعمر الزمن، الأمر الذي يؤكد ما يتمتع به - رعاه الله - من حكمة واسعة، وإقدام على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وتنفيذه في حينه، بمساندة ودعم أبناء الشعب السعودي النبيل، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظه الله -.ونوه الدكتور نقادي، بالعناية والرعاية الفائقة التي يوليها الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله - بالحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما، وبكتاب الله والسنة النبوية، إلى جانب دعمه للمشاريع الاستراتيجية الاقتصادية التنموية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وأبرزها الموافقة على برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.وقال مدير جامعة بيشة :" إن إعلان الرؤية يأتي مواكبة لرسالة التعليم وداعماً لمسيرتها، لبناء جيل متعلم قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات مستقبلاً، حيث تُعنى بتوفير فرص التعليم للجميع في بيئة تعليمية مناسبة في ضوء السياسة التعليمية للمملكة، ورفع جودة مخرجاته، وزيادة فاعلية البحث العلمي، وتشجيع الإبداع والابتكار، وتنمية الشراكة المجتمعية، والارتقاء بمهارات وقدرات منسوبي التعليم ".واختتم الدكتور أحمد نقادي تصريحه بالدعاء الموفور للملك سلمان بن عبدالعزيز بتمام الصحة والعافية، ‏وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها.// انتهى //15:37ت م0124