الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسشارك مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في معرض سيئول الدولي للاختراعات 2018 خلال الفترة من 6 - 9 ديسمبر 2018 وذلك بهدف تشجيع ودعم المخترعين من مواطني دول مجلس التعاون وتسويق اختراعاتهم أمام المستثمرين زوار المعرض وكذلك إبراز جهود المكتب في مجال براءات الاختراع .وبمعيّة مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون شارك المخترعون الخليجيون من دول المجلس في المعرض وعرضوا اختراعاتهم، وهم كل من المخترع علي محمد المصعبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال اختراع "جهاز انذار متحرك للحرائق والغازات السامة والقابلة للاشتعال" و المخترع عدنان محمود الشيخ من مملكة البحرين، من خلال اختراع "الجهاز التقويمي للركبة رافع الحمل "والمخترع حسن نزار خضري من المملكة العربية السعودية، من خلال اختراع "جسيمات نانو مطورة للقضاء على مرض الملاريا" و المخترع خالد بن سعيد الحارثي من سلطنة عمان، من خلال اختراع "جهاز مبخرة طيب" والمخترعة سعاد محمد العبدالله من دولة قطر ، من خلال اختراع "المركبة الآمنة" وكذلك المخترع جراح علي المطيري من دولة الكويت، من خلال اختراع "الختم الإلكتروني".يذكر أن اختيار المخترعين المشاركين في المعرض من مواطني دول المجلس يتم من قبل فريق متخصص من المحكمين بناءً على أفضل الاختراعات المقدمة للمشاركة في هذا المعرض .// انتهى //15:43ت م0125