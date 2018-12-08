تونس 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسبدأت أعمال الدورة المائة للمجلس التنفيذي للاتحاد، بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية بالعاصمة التونسية اليوم، بمشاركة ممثلي الهيئات الأعضاء من بينها المملكة.ورحب رئيس الاتحاد محمد العواش في كلمته الافتتاحية بالوفود المشاركة، مشدداً على دور الاتحاد الكبير في خدمة الإعلام العربي مهنياً وتقنياً والذي تحقق من خلاله نهضة نوعية متطورة لكل نشاطات الاتحاد التي كان لها تأثير كبير ومهم على جودة ونوعية المواد المقدمة.من جانبه تناول المدير العام للاتحاد المهندس عبدالرحيم سليمان في كلمته الاستعدادات الحثيثة لخمسينية الاتحاد في شهر فبراير المقبل، مستعرضاً النشاطات والانجازات التي رعاها الاتحاد طيلة السنوات الماضية وخاصة تغطية أكبر وأهم الأحداث الإقليمية والدولية كموسم الحج والقمة العربية ، إضافة إلى أعمال اللجان المنضوية تحت مظلة الاتحاد.كما تطرق سليمان إلى النشاط الأكاديمي لاتحاد إذاعات الدول العربية وخاصة على مستوى الدورات التي تنظمها أكاديمية التدريب الإعلامي التابعة للاتحاد والتي شملت تقريباً كل المواضيع التي تخص مجال الإعلام والاتصال وما لقيته من إقبال من قبل الدول والهيئات الأعضاء في الاتحاد وعدد من المختصين في المجال.وتنظر اجتماعات المجلس التنفيذي عدة موضوعات منها تقرير الإدارة العامة للاتحاد عن نشاطها خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعي المجلس التنفيذي السابق والحالي في مجالات الإذاعة والتلفزيون والبرامج والأخبار والرياضة وفي المجال الهندسي ومجال المعلومات والدراسات والتعاون العربي والدولي، إضافة إلى تقرير أنشطة المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج والمركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني.كما تناقش الاجتماعات تقارير حول نشاط أكاديمية الاتحاد للتدريب الإعلامي وتوصيات المكتب التنفيذي للشؤون الطارئة إضافة إلى موضوع العضوية في الاتحاد.// انتهى //15:54ت م0126