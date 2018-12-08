الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسوصف معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع, ذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم, بالمناسبة العظيمة والأيام الخالدة والموقف العظيم لمشهَد تراصِّ الصفوف, حيث نرَى التلاحُمَ الكبير، والأُلفَةَ والثقة والمحبة المتبادلة بين القيادة والشعب.وقال: "إنَّ من شكر النعماء والتحدث بالآلاء ما تعيشه بلادنا المباركة من اتفاق ومحبة وثقة بين الراعي والرعية، في مظهر فريد ونسيج متميز، ومنظومة متألقة من اجتماع الكلمة ووحدة الصف والتفافِ الأمة حول قيادتها، ومبادرة للبيعة الشرعية على الكتاب والسنَّة، والتوازن والاعتدال، والجمع بين الأصالة والمعاصرة، ولا عزاء للمغرضين والمزايدين.وقدم معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أيدهما الله- على الدعم والبذل والعطاء الغير محدود لقواتنا المسلحة حتى وصلت إلى مستويات عالية جداً من القوة والمهارة, حيث تضافرت الجهود وتحققت الرؤى على جعل قواتنا المسلحة سياجا قوياً وسداً منيعاً ويعزز أمننا واستقرارنا, ولا زالت خطط تطوير قواتنا المسلحة وتحديثها وتأهيل كوادرها البشرية في مختلف مجالات التعليم العسكري الحديث والتدريب والتأهيل المتطور والتسليح وبأرقى المعايير العالمية مستمرة ولن تقف حتى تصل القوات المسلحة السعودية إلى أهدافها المرسومة.وقال معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة:" نعبر عن فخرنا واعتزازنا جميعاً حكومة وشعباً بدور أبطالنا ورجالنا وأبنائنا من منسوبي القوات المسلحة المشاركين بعاصفة الحزم وإعادة الأمل بالحد الجنوبي دفاعاً عن الحق والشرعية في اليمن, حيث يسطر أبطالنا البواسل أروع الملاحم ويقدمون نموذجًا مشرفاً للبطولة, فهم مبعث فخر وسند حقيقي لوطننا الغالي.وأضاف معاليه: "في هذه الذكرى الغالية على قلوبنا نقف وقفة إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا الأبطال الذين سيظل عطاؤهم وتضحياتهم مشاعل مضيئة تنير حاضرنا ومستقبلنا وتقدم لأجيالنا الحالية والمقبلة القدوة والنموذج في الولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا الرشيدة.// انتهى //16:07ت م0129