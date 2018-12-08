الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأكد معالي قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق الركن جار الله بن محمد العلويط, أن ذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم، تأتي والوطن يحتفي بعهد زاهر نُفذ خلاله العديد من الخطوات والخطط الهادفة إلى رفعة الوطن وتوفير الحياة الكريمة للمواطن من خلال رفع كفاءة الاقتصاد وفتح ميادين العمل لأبناء وبنات هذا الوطن.وقال: "إن انعقاد الدورة الثانية لمبادرة مستقبل الاستثمار 2018 دليل التوجه الحكيم للوصول بالوطن إلى مصاف اقتصاديات الدول المتقدمة, اقتصاداً يعتمد على التنويع ويواكب التطور التقني وهذا ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين في خطابه في افتتاح أعمال السنة الثالثة في الدورة السابعة لمجلس الشورى أن من أولياتنا في المرحلة القادمة مواصلة دعمنا للقطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك في رحلة النمو الاقتصادي الطموحة, وأن تصبح المملكة من رواد الاستثمار في تقنيات المستقبل لتكون هذه التقنيات بعون الله رافداً جديداً لاقتصادنا الوطني واقتصاد العالم.وأكد معاليه أن الرائي لعهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- سيجد أن هذا العهد قد وضع المملكة في جميع المجالات في مكانها المرموق.ورفع معالي قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بهذه المناسبة, أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشرفين, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, داعياً الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يحفظ بلادنا وقادتنا من كل سوء ومكروه.// انتهى //16:08ت م0131