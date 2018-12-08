الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأكد معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله بن صالح الغفيلي, أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ومنذ تسلمه مقاليد الحكم قبل أربعة أعوام وهو يعمل على تعزيز مكانتها في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية لتتبوأ مملكتنا موقعاً متقدماً بين دول العالم.وقال: "ونحن نستذكر ذكرى البيعة الرابعة للملك المفدى يجول في خاطرنا تلك المنجزات التي لا تخطئها العين، حيث تمضي المملكة نحو غاياتها مستعينة بالله ثم بسواعد أبنائها المتحصنين بالعلم والمتميزين بالمعرفة الذين نالوا الرعاية والاهتمام من ولاة الأمر ـ أيدهم الله ـ حتى باتوا قادرين على إحداث نهضة شاملة في البلاد من خلال المشاريع الاستثمارية العملاقة، مستهدفين تنويع اقتصاد المملكة حتى لا تعتمد على النفط وحده، وحتى لا تتأثر بلادنا بتقلباته، وذلك وفقاً لبرامج رؤية المملكة 2030 التي أصبحت خارطة طريق لمسيرة البناء الوطني، والباعثة للثقة في نفوس المواطنين.وأضاف معاليه: استطاع خادم الحرمين الشريفين بحنكته السياسية وخبرته الإدارية وعزيمته القوية أن يقود بلادنا نحو الأمن، والاستقرار، ورغد العيش، وتحقيق تطلعات الشعب السعودي، ليكون في ريادة الأمم والشعوب، وذلك في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، كيف لا وفي كل عام يضيف مليكنا المفدى شيئاً لسيرته العطرة، وينجز أهدافاً، ويحقق مراداً.وأوضح معاليه أن المملكة ولله الحمد تشهد تقدماً كبيراً في شتى المجالات, وبات لها ثقل عالمي وتأثير في صناعة القرارات الدولية، وذلك من خلال تعزيز وجودها في المحافل الدولية، وارتفاع صوتها بالحق في المنابر العالمية، مدافعة، ومنافحة عن حقوق الأمتين العربية والإسلامية ومصالحهما, ولذلك أصبحت المملكة دولة محورية في الشرق الأوسط، وأياديها البيضاء ممدودة لكل محتاج، وأعمالها الإنسانية يشهد بها الجميع.وأشار الفريق الركن فهد الغفيلي إلى أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ظل وما زال يقدم للقوات المسلحة السعودية حامية حمى الوطن الدعم الغير المحدود، والمساندة، وتسليحها بأحدث منظومات التسليح، حتى غدت قوة ضاربة، ومواكبة لكل التطورات العالمية المتعلقة بعملية التسليح والتدريب المتطور, ولافتاً النظر إلى مانالته القوات البحرية من نصيب وافر من دعم الملك المفدى, الذي أسهم توفير الجاهزية التامة في كل الأوقات والقدرة بإذن الله على حماية مصالح المملكة ومقدراتها ومكتسباتها من كل عدو ومتربص.وسأل معاليه الله أن يحفظ لبلادنا باني نهضتها وحامي أمنها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-.// انتهى //16:08ت م0132