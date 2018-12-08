القاهرة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسلقي عنصري إرهاب مصرعهم خلال مداهمة قوات الأمن المصري منطقة جبلية في محافظة أسيوط .وأوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم أن اثنين من العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة في تنفيذ حادث إرهابي في المنيا في اليوم الثاني من نوفمبر الماضي.وأفادت الوزارة أنه تم ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة في تنفيذ هذا الحادث بإحدى المناطق الجبلية بالعمق الصحراوي بطريق (دشلوط/ الفرافرة) بنطاق محافظة أسيوط، مشيرة إلى أن القوات الأمنية داهمت تلك المنطقة، مما أسفر عن مقتل 2 من تلك العناصر الإرهابية، كما عُثر بحوزتهما على 3 بنادق آلية، وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، فضلاً عن ضبط إحدى السيارات المستخدمة في الحادث الإرهابي.وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق، وجاري ملاحقة باقي العناصر الإرهابية الهاربة.// انتهى //18:06ت م0147