الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض الدكتور صالح بن عبدالعزيز المحمود، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعته - رعاه الله - وتوليه مقاليد الحكم .وقال بهذه المناسبة :" إنها حقا لحظة تاريخية يعيشها ويفخر بها كل سعودي في المملكة ، ممتلئا بالفخر والزهو وهو يعيش في وطن الأمن والإيمان والرخاء والازدهار "،منوهاً بما تحقق في هذا العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الذي يواصل - أيده الله - مسيرة الخير والعطاء نحو التطوير والتنمية .وسأل المحمود الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين،وأن يعيد علينا هذه المناسبة والوطن يرفل في ثياب العزة والكرامة والخير والعطاء .// انتهى //18:17ت م0149