ذكرى البيعة / رئيس أدبي الرياض: ذكرى البيعة لحظة تاريخية يفخر بها كل مواطن
السبت 1440/4/1 هـ الموافق 2018/12/08 م واس
الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس
رفع رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض الدكتور صالح بن عبدالعزيز المحمود، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعته - رعاه الله - وتوليه مقاليد الحكم .
وقال بهذه المناسبة :" إنها حقا لحظة تاريخية يعيشها ويفخر بها كل سعودي في المملكة ، ممتلئا بالفخر والزهو وهو يعيش في وطن الأمن والإيمان والرخاء والازدهار "،منوهاً بما تحقق في هذا العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الذي يواصل - أيده الله - مسيرة الخير والعطاء نحو التطوير والتنمية .
وسأل المحمود الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين،وأن يعيد علينا هذه المناسبة والوطن يرفل في ثياب العزة والكرامة والخير والعطاء .
// انتهى //
18:17ت م
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