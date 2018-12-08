الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون والمشرف على البرنامج الثقافي بالجمعية الدكتور عمر بن عبد العزيز السيف، التهنئة باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الجمعية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة .وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة " في هذه الذكرى تخالج الأنفس مشاعر الاعتزاز بقائدها ، الذي نذر نفسه لخدمة شعبه ووطنه، ومواصلة مسيرة البناء والمشاركة الفاعلة للإنسان السعودي في التحولات الاقتصادية والثقافية التي جاءت نتيجة رؤية المملكة 2030. "وأضاف السيف أن الوطن قد قفز قفزات هائلة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم وعلى كافة الأصعدة ، وعلى الصعيد الثقافي تم تأسيس وزارة الثقافة وهو الأمر الذي يعكس وبجلاء اهتمام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، بالثقافة والمثقف السعودي .وأوضح الدكتور عمر السيف أن الجمعية تعمل من خلال العديد من البرامج الوطنية الطموحة على تحقيق أهداف الرؤية المباركة، في مجال الثقافة والفنون مما سينعكس ايجابا على هذين القطاعين المهمين .من جانبه قال مدير البرنامج الثقافي بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون استاذ التاريخ بجامعة الملك سعود الدكتور فهد بن مطلق العتيبي في تصريح بهذه المناسبة " في ذكرى البيعة نستحضر المنجزات الوطنية الكبيرة التي قلما تتوافر في أي دولة من دول العالم، فمن نهضة اقتصادية كبيرة الى ثقل سياسي راسخ، ومن بناء للإنسان السعودي الى اصلاحات اجتماعية موفقة ".وأكد الدكتور العتيبي أن التلاحم الوطني المنقطع النظير، والعلاقة الاستثنائية بين الحاكم والمحكوم جاءت امتدادا لنجاح الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - في توحيد هذا الكيان الشامخ ، وصهر جميع مكوناته المختلفة تحت لواء الوطن " المملكة العربية السعودية " .وأكد الدكتور فهد العتيبي أن التاريخ الطويل للملك سلمان بن عبدالعزيز في خدمة هذا الوطن يؤكد مكانته - حفظه الله - ليس فقط على المستوى المحلي، أو الاقليمي، بل والعالمي من خلال جهوده في القضاء على الحروب والنزاعات واستقرار الاقتصاد العالمي ومعالجة الكوارث الإنسانية والطبيعية .وأبان أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين على الصعيد الثقافي ، يأتي من خلال اهتمامه أيده الله بثقافة الوطن ومثقفيه من خلال العديد من القرارات الحكيمة وعلى رأسها قرار تأسيس وزارة مستقلة للثقافة، مؤكداً أن البرنامج الثقافي بالجمعية يتخذ من رؤية المملكة 2030 وأهدافها خارطة طريق له.// انتهى //18:20ت م0150