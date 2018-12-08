الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة ذكر بيعته الرابعة، التي تحل علينا ونحن نعيش في بلادنا آمنون مطمئنون، بحمد الله، وننعم بمزيد من التطور والنماء والرخاء في ظل أمن وارف الظلال ونهضة تنموية وخطط طموحة ورؤية مستقبلية تشرئب لها الأعناق.وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة: إِنَّ ذكرى البيعة المباركة باتتْ مناسبةً وطنية يشعر المواطنُ فيها بعظيم الفخر وصدق الانتماء لهذا الوطن الحبيب الصرح الشامخ "المملكة العربية السعودية".. ليجدد العهد ويؤكد العزم على المضي قُدُماً في مسيرة النهضة المتواصلة وبلوغ غايات الرؤية نحو مستقبل زاهر وحياة أكثر تقدماً ورخاءً.وأكد أن تحلي القيادة الرشيدة بسياسة حكيمة ومواقف دولية متوازنة، أكسبتْ المملكة احترام العالم وجعلتها تتحلى بدور قيادي في توجيه المنطقة نحو الأمن والسلام والاستقرار.. وايضاً مكَّنتْ المملكة العربية السعودية من تبوء مراكز متقدمة بين دول العالم وأهلَّها لأن تُسْهِم في معالجة عديد من القضايا السياسية والاقتصادية الدولية، مبيناً أن المملكة باتت تتمتع بنفوذ اقتصادي وسياسي، ورقماً مهماً في "مجموعة العشرين"، التي يُرْجع إليها في إدارة كثير من السياسات الاقتصادية الدولية.وأشار إلى جهود المملكة على المستوى الإنساني، حيث لم تألُ جهداً في سبيل التخفيف من معاناة اللاجئين الذين تعيش أوطانهم في حالة عدم استقرار؛ شعوراً منها بمعاناتهم ورغبتها الصادقة في التخفيف عنهم وتوفير أسباب العيش الكريم لهم، مستدلاً على ذلك بآخر الإجراءات التي اتخذتها المملكة في هذا الصدد، وتحديداً فيما يتعلق بموقفها الاستثنائي الذي قررت فيه إعفاء بعض الدول المدينة لها من سداد ديونها والتزاماتها المالية تجاها، حيث تنازلتْ عن ستة مليارات دولار من ديونها المستحقة على الدول الفقيرة، وتبرعتْ بـ(500) مليون دولار لفقراء العالم، إسهاماً منها في حل مشكلة الفقر.ولفت الانتباه إلى أن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تأتي كل عام لتؤكد من جديد تلاحم المواطن مع قيادته الرشيدة وبذلة الغالي والنفيس للذود عن حياض الوطن، متفقين متناغمين، فيدٌ تبني وتُعْلي البناء، وأخرى تحرسُ وتحمي صرح الأمة، من براثن الحاقدين، والمتربصين، والطامعين، متسلحين بعقيدة صافية وإيمان راسخ لا يتزعز وإصرار لا يعرف التراجع.وسلّط الدكتور البنيان الضوء في تصريحه على المشروعات التنموية الشاملة والتطور في شتى المجالات، التي أصبحت عنواناً يميز عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، في ظل ما توافر لبلادنا الحبيبة من أجواء أمنية واقتصادية وحياة كريمة للمواطن والمقيم على حدٍ سواء..وختم معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين بأن يسدد الله تعالى خطاه ويمد في عمره، فهو - أيده الله- بعمله وإخلاصه ورعايته لم يتوقف عند خدمة أبنائه المواطنين فحسب، بل تخطى ذلك ليكون قائداً للأمة وزعيماً عالمياً مؤثراً في قرارات الشعوب لعظيم حكمته ودرايته ونظرته الثاقبة للأمور.// انتهى //18:20ت م0151