الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسخسر المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 20 عامًا اليوم مواجهته الثانية التي جمعته بالمنتخب اللبناني بنتيجة 8-2 في اللقاء الذي أقيم على صالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة ضمن مباريات تصفيات غرب آسيا لكرة قدم الصالات المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا عام 2019.وسيلعب المنتخب الوطني غدًا الأحد لقاء الملحق مع المنتخب صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية ، الذي تتنافس عليه منتخبات العراق والبحرين والإمارات في المواجهة التي سيتم من خلالها الإعلان عن هوية المتأهل الثالث عن مجموعة غرب آسيا إلى النهائيات عام 2019.// انتهى //18:20ت م0152