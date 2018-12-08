لوزان 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأعلنت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" اليوم رفض الطلب المعجل الذي تقدم به نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لتعليق إقامة مباراة الإياب للدور النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية في كرة القدم ضد غريمه ريفر بلايت، والمقررة غدا الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.وأشارت المحكمة في بيان إلى رفضها "الطلب المعجل الذي تقدم به أمس نادي بوكا جونيورز، وسعى من خلاله إلى تعليق إقامة مباراة الإياب للدور النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بلايت".وأشارت المحكمة إلى أن النادي الأرجنتيني تقدم بهذا الطلب بعد رفض الهيئات المعنية في اتحاد كرة القدم الأميركي الجنوبي (كونميبول)، طلبا تقدم به لـ "إقصاء ريفر بلايت من مسابقة كوبا ليبرتادوريس 2018".وكانت مباراة الإياب مقررة في 24 نوفمبر على ملعب "مونيومنتال" التابع لريفر، لكنها أرجئت بعد اعتداء مشجعيه على حافلة بوكا قبيل وصولها للملعب. وقرر الاتحاد القاري (كونميبول) بداية إرجاء المباراة لموعد لاحق في الأمسية نفسها، قبل أن يرحّلها لليوم التالي، ويرجئها مجددا قبل ساعات من الموعد ، ثم أكد الاتحاد لاحقا نقل المباراة لخارج الأرجنتين وحدد لها موعدا في التاسع من ديسمبر على ملعب سانتياغو برنابيو التابع لنادي ريال مدريد الإسباني.// انتهى //18:20ت م0153