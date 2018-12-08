لندن 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسقاد اللاعب المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز كبير على مضيفه بورنموث بأربعة أهداف دون رد اليوم في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .وتقمص صلاح دور البطولة لفريق وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 25 و48 و77 ، فيما أضاف ستيف كوك لاعب بورنموث الهدف الرابع بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 68 ورفع صلاح رصيد أهدافه إلى عشرة أهداف ليعتلي قمة صدارة هدافي الدوري مناصفة مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.ورفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة بصدارة الترتيب مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة مانشستر سيتي مع تشيلسي التي تقام في وقت لاحق اليوم ،وتوقف رصيد بورنموث عند 23 نقطة في المركز السابع .// انتهى //18:21ت م0154