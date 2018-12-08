الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأدرك فريق النصر تعادلا مثيرا من أمام مضيفه الهلال بعد أن كان متأخرا بهدفين في قمة مباراة الجولة الـ 12 من ديربي الرياض اليوم على ملعب نادي الهلال بجامعة الملك سعود ، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وتقدم الهلال بهدفين سجلهما المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقتين 3 و 18 ، لكن استطاع فريق النصر إدراك التعادل بهدفين سجلهما جوليانو فيكتور ، وعبد الرزاق حمدالله في الدقيقتين 73 و 78 .وبذلك يرتفع رصيد الهلال إلى 29 نقطة في صدارة ترتيب الدوري ، وتتبقى له مباراة مؤجلة واحدة أمام فريق أحد ، ورفع النصر رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني .// انتهى //18:21ت م0155