المنامة 1 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 8 ديسمبر 2018م واسهنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.وأشاد جلالة الملك حمد بن عيسى بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات.وسأل جلالته المولى جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والسعادة لمواصلة مسيرة الخير والتقدم للمملكة العربية السعودية في ظل قيادته الحكيمة.كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم.ونوه سموه بالقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين لمسيرة التقدم والازدهار ودوره الرائد ـ رعاه الله ـ في نهضة واستقرار المملكة العربية السعودية، معرباً عن فخره لما تحقق من إنجازات على صعيد تأكيد وحدة الصف العربي، وتوثيق عرى التضامن الإسلامي في ظل ما تواجهه المنطقة والعالم بأسره من أخطار جسيمة وتحديات، فضلاً عن تعزيز مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدفاع عن القضايا الإسلامية والعربية المشروعة.وأكد سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وبالدعم المتواصل الذي تلقاه البحرين من المملكة العربية السعودية، متمنياً للمملكة المزيد من النهضة والتقدم والنماء، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يسبغ عليه موفور الصحة وطول العمر.كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحُكم.ونوه سموه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والتكامل الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، والتنسيق في مختلف القضايا المهمة، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والسعادة وطول العمر، ولشعب المملكة كل التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة.// انتهى //18:24ت م0156