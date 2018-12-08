القاهرة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسانتخب أعضاء البرلمان العربي خلال جلسته الإجرائية التي عُقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رؤساء اللجان الأربع التابعة للبرلمان ونوابهم، وذلك لمدة عامين وفقًا للنظام الأساسي للبرلمان العربي.وفاز النائب أحمد المشرقي بمنصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، والنائب حسن طاهر البرغوثي نائباً له، وفاز النائب انصاف مايو برئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، والنائب بابكر عبدالمحسن عثمان نائباً له، كما فاز النائب نبيل الأندلسي بمنصب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، والنائب دلال بن زايد نائباً له.وحصلت النائبة عائشة سالم بن سمنود على منصب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، والنائب نور الدين المرابطي نائباً لها.وسيستأنف البرلمان العربي غدًا الأحد ولمدة يومين اجتماعات لجانه الأربع الدائمة وفق تشكيلها الجديد، كما سيعقد مكتب البرلمان العربي بتشكيله الجديد اجتماعه الرابع بعد غدٍ الاثنين لإقرار جداول أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي، والتي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.// انتهى //18:29ت م0157