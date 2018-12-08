المنامة 1 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 8 ديسمبر 2018م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم.ونوه سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين بالإنجازات التاريخية التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين في مختلف المجالات، وبقيادته الحكيمة لمسيرة التقدم والنماء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وترسيخ الوحدة والتضامن العربي وخدمة قضايا أمتنا العربية والإسلامية.وأشاد سموه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تلقاه مملكة البحرين من دعم متواصل من المملكة العربية السعودية، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ويسبغ عليهما موفور الصحة والسعادة، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق المزيد من الخير والازدهار.كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مقاليد الحكم.// انتهى //18:31ت م0159