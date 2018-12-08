ذكرى البيعة / لجنة تنمية أبوعريش تحتفل باليوم العالمي للتطوع 2018
السبت 1440/4/1 هـ الموافق 2018/12/08 م واس
أبوعريش 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس
احتفت وحدة التطوع بلجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أبوعريش مساء أمس باليوم العالمي للتطوع 2018, على مسرح مهرجان المحافظة ، بحضور مدير إدارة تنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله بن حسن الأمير .
وتخلل الاحتفاء عروض مرئية ومشاهد مسرحية وقصائد شعرية،وأخرى قدمها أطفال مركز تنمية الطفل باللجنة،إلى جانب استعرض بعض التجارب الناجحة في التطوع .
وفِي ختام الحفل سلمت الجوائز للفرق الفائزة في مسابقة " ضع بصمة لمجتمعك " التي نظمتها الوحدة التطوعية باللجنة وحقق المراكز الثلاثة الأولى فريق لنسعد الشبابي ولقيا فرح النسائي ومركز النشاط الاجتماعي بقرية العقدة والفرق التطوعية المشارك في الفعالية .
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19:15ت م
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