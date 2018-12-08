الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واستختتم غداً الأحد فعاليات معرض "ريستاتكس جدة العقاري" المقام حالياً على أرض المعارض والفعاليات في محافظة جدة، وذلك بعد أن تم افتتاحه الأربعاء الماضي برعاية معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وشهد مشاركة واسعة من عدة جهات حكومية وبنوك وشركات التطوير والتمويل العقاري، بالإضافة إلى الشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتشييد.ولقي المعرض اقبالاً كبيراً من قبل المهتمين بالشأن العقاري، إذ تخلله دورة تدريبية وعدد من ورش العمل نظمتها مبادرات وبرامج وزارة الإسكان طيلة أيام المعرض، إذ عقدت أمس الجمعة ورشة عمل نظمتها مبادرة تقنية وتحفيز البناء، حملت عنوان "أحدث أساليب البناء والمحفزات الحكومية".وأكد المهندس مهاب بن محمد صالح بنتن المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء خلال ورشة العمل، حرص برنامج الاسكان على مواكبة التقدم التكنولوجي في عالم البناء المستقبلي وتعزيز اعتماد تقنيات البناء المبتكرة في قطاع البناء والتشييد كذلك توطين صناعتها بما يتفق وأهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.وأشار بنتن إلى أن الشهر الماضي شهد توقيع أولى العقود التمويلية لإنشاء مصانع لتقنية البناء الحديث في السعودية، وذلك بقيمة 186 مليون ريال، موضحاً أن العقد يتضمن إنشاء أول مصنع يستخدم نماذج موحدة، وتبلغ طاقته الانتاجية أكثر من 1500 وحدة سكنية في السنة، كما يتضمن العقد انشاء مصنع "جدران وطن" الحاصل على براءة الاختراع العالمية في هذا المجال، بطاقة انتاجية تبلغ أكثر من 624 وحدة سكنية في السنة.على صعيد متصل، نظم المعهد العقاري السعودي اليوم السبت دورة تدريبية مجانية تحت عنوان "الوساطة العقارية"، وهدفت إلى زيادة الإلمام بأخلاقيات المهنة للوسيط العقاري، بالإضافة إلى دورِه في نظام الإيجار بشكل دقيق، وفهم نظام الإيجار وكيفية تطبيقه عملياً، كذلك معرفة المسؤولية النظامية والقانونية لمهنة الوساطة العقارية.وأقيمت اليوم ورشة عمل بعنوان "نظام إتمام. بوابة التطوير العقاري" وذلك بمشاركة المهندس يحيى الزهراني مدير إدارة تقنية المعلومات في إتمام، والمهندس عبدالوهاب القحطاني مدير إدارة الخدمات والمنتجات في إتمام، والدكتور تركي الحيدر الرئيس التنفيذي لمجموعة ألفاف للتطوير العقاري، إذ تمحورت الورشة حول أتممة الخدمات والنظام الالكتروني، واستحضار شركة ألفاف كنموذج لذلك.ويشهد يوم غدٍ الأحد إقامة رشتي عمل بعنوان "لقاء مع جمعيات منطقة مكة المكرمة" يشارك بها مدير الإدارة العامة للشراكات بالاسكان التنموي عبدالاله الخراشي، ونورا محمد الشهر أخصائية الشراكات في الإدارة العامة للشراكات بالاسكان التنموي.// انتهى //19:47ت م0176