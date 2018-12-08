عرعر 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع مدير ومنسوبو ومنسوبات إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية , التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة, مؤكدين أن ما حققته المملكة-ولله الحمد- في هذا العهد الميمون ، من إنجازات متتالية ومشاريع تنموية شاملة ومتنوعة ، وتطور مستمر في التعليم ، يعكس مدى اهتمام قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالوطن والمواطن .وأوضح المدير العام للتعليم في منطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن بن سعد القريشي أن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز محط فخر وسرور للمواطن السعودي بشكل خاص للعرب والمسلمين بشكل عام، وأن عهده -أيده الله- أتى ليكمل عقد البناء والتطوير والنهضة التي شهدتها المملكة العربية السعودية منذ توحيدها وتأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ومروراً وأبنائه من بعده ليكتمل العقد والبناء والنهضة التحول على يده - حفظه الله - ، مشيرا إلى أنه يحق لنا في هذه الأيام أن نحتفي ونفتخر أولا بشرف خدمة الحجاج وخدمة بيوت الله وكذلك خدمة قضايا المسلمين .وأكد القريشي أن من الواجب على كل مواطن الفخر والمفاخرة بوطنه، فكيف بنا ونحن في وطن الشرف والحزم والسؤدد, وطن الحق والعدل والنزاهة، وينبغي لنا استشعار مسؤوليتنا فرداً فرداً تجاه هذا الوطن الغالي، كلٌ فيما يعنيه، مستحضرين الإخلاص والنية الصادقة بأن نسهم في رفعته ووحدته ولحمته شعباً وقيادة، أسوةً بولاة أمرنا - حفظهم الله -، الذين لا يألون جهداً لبنائه بهمة, و عطاء وسخاء, وجهد لا يعرف الكلل من لدن الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ومن بعده أبناءه الراحلين عليهم رحمات الله حتى عهد خادم الحرمين الشريفين سلمان الحزم والعزم , وعضده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رمز الإرادة القوية والطموح نحو آفاق المستقبل الواعدة - حفظهم الله - جميعاً .وأضاف مدير التعليم أن من أبرز إنجازات هذا العهد هو مرحلة التحول الوطني نحو الرؤية الوطنية 2030م تقتضي أن نعيد النظر في كثير من أساليب عملنا ومهارات قياداتنا لمنظومة علمنا لتحقيق أهداف هذه الرؤية في بناء الوطن والمواطن وتحقق المنافسة العالمية والانجاز بكفاءة متميزة وتكسب رضى المستفيد نحو منتجاتنا في جميع المجالات , ومن تلك الأساليب السعي الى تحقيق الشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي والمجتمعي البينية والتبادلية لاختصار الوقت والجهد للتحول نحو اقتصاد المعرفي وتحقيق التنمية المستدامة المبنية على تحقيق الاكتفاء الذاتي والدخول في عالم المنافسة العالمي المصدر للمنتجات المختلفة .وقال المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الشمالية عباس بن صالح العنزي إن بلادنا تشهد نهضة علمية كبيرة ومتسارعة ، رسالتها إتاحة فرص النمو أمام المتعلم للمساهمة في تنمية المجتمع الذي يعيش فيه، والتفاعل الواعي مع التطورات الحضارية العالمية في ميادين العلوم والثقافة والآداب وتعزيز روح الولاء لهذا الوطن القدير والثقة بقدراتنا, وانجازاتنا, والدفاع عن أمتنا ,ومحاربة الأفكار الضالة التي تستهدف شباب ,وأمن هذا الوطن ,وتعويد النشء المحافظة على مكتسبات الوطن الغالي ولايسع المجال لذكر جميع المجالات فواقعنا صورا تتحدث.ورفع المساعد للشؤون المدرسية بتعليم الشمالية فهد بن حامد الهديب التهاني للشعب السعودي بمناسبة ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يكتمل فيه المسير والنهضة والبناء والنمو والاستثمار في الإنسان وتنميته وتنويع مصادر الدخل نعم انه عصر التحول وعصر البناء الإنساني، مؤكدا إن ذكرى البيعة تدعونا للفخر بقيادتنا الرشيدة والاعتزاز بوطننا الغالي، وتجسيداً لمشاعر الوفاء، وصدق الانتماء لهذه الأرض المباركة أرض الحرمين الشريفين، وإخلاص العمل من أجل تقدم ورفعة بلادنا بين الأمم , فالمملكة اليوم تؤكد للعالم أجمع أنها لم ولن تتخلى عن دورها القيادي في توجيه المنطقة نحو الأمن والسلام والاستقرار، فقد حصلت المملكة على مراكز متقدمة بين دول العالم بسبب المواقف المتزنة والحكيمة تجاه مختلف القضايا الدولية فتمكنت من الإسهام في معالجة الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.ورفعت المساعدة للشؤون التعليمية"بنات "بالحدود الشمالية نورة بنت عبدالعزيز الفايز آيات التهاني والتبريكات للشعب السعودي بمناسبة البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مؤكدة أن عهد الملك سلمان عهد رخاء واستقرار ونمو وازدهار فالملك سلمان اكمل مسيرة التطوير والبناء لدولة قوية حديثة.// يتبع //19:48ت م0177

وقال مدير مكتب التعليم في رفحاء ذياب الدخيل أن ذكرى البيعة تمثل مناسبة غالية على نفوسنا جميعاً، وتأتي ونحن ننعم في بلادنا بالأمان والخير والرخاء بفضل الله أولا ثم بفضل التلاحم والترابط بين أبناء هذا الوطن المعطاء القيادة الرشيدة، إنها ذكرى تدعو للفخر بالقيادة الحكيمة الاعتزاز بالوطن الغالي وتجسيد مشاعر الوفاء وصدق الانتماء لهذه الأرض المباركة أرض المقدسات والرسالة المحمدية، مؤكداً أن بلادنا بقيادة الملك الهدي تعيش نهضة تنموية شاملة وتطور في مختلف المجالات ورؤية طموحة تعودنا إلى أمانة مستقبل زاهر يتفيأ ظلاله أبناء الوطن، مشيراً أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لم يتوقف بعمله وإخلاصه على مصالح وطنه وحسب وبل شكل باهتماماته أبناء عالمه العربي والإسلامي ليكون بقراراته قائد لأمته التي حمل همها.من جهته بين مساعد مدير مكتب التعليم بمحافظة رفحاء خالد ناجي الشمري ،أن الملك المفدى مضى بالحزم والعزم قدماً في سبيل رفعة هذا الوطن وشعبه ،وتحقق خلال السنوات الماضية إنجازات سيخلدها التاريخ محلياً وعربياً وإسلامياً ، وأسهم - حفظه الله - في الدفاع عن مبادئ الأمن والسلام والعدل وصيانة حقوق الإنسان ، منوها إن الوطن يحتفل اليوم بذكرى غالية على قلوبنا سار فيها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على نهج من سبقوه من الملوك الذين أسس لهم الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - منهجاً راسخاً في البناء والنماء ،منوهاً بما تشهد المملكة في الوقت الحالي من مشروعات تنموية عملاقة في مختلف المجالات وعلى مستوى أرجاء الوطن تعليماً وصحياً وصناعياً ، داعياً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأن يتحقق للوطن العزة والنصر والتمكين ليبقى آمناً شامخا.وأوضح مدير قسم الشؤون التعليمية بمكتب التعليم برفحاء منيف بن خضير الضوي أن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين هي مسيرة بناء ومنجزات وحزم وعزم ، تحولت بلادنا إلى ورشة عمل كبيرة من أجل حاضر زاهر ومستقبل مشرق ، مشيرا إلى أن بلادنا قد مرت خلال هذه المرحلة بعدة متغيرات وتحديات عالمية، أثبت خادم الحرمين الشريفين علو كعبه في السياسة الحكيمة التي انتهجتها البلاد على كافة الأصعدة ، وقد راعت بلادنا المبادئ الإسلامية والعربية التي تأسست عليها ، فكان شرف المكان (بلاد الحرمين ) يعانق شرف الزمان بهذه الذكرى الغالية التي نجدد خلالها الحب والولاء لمقام والدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله من كل مكروه .من جهتها عبرت المشرفة التربوية عطاف لاحق العنزي عن فرحتها بهذه الذكرى الغالية ، ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله , مؤكدة أن المملكة شهدت منذ أن تمت مبايعته-رعاه الله - ملكا لهذه البلاد الكثير من الانجازات والتي تعتبر شاهدا على ما تميز به عهده الميمون من قفزات تنموية هائلة ومهمه شملت جميع جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية.وقالت رئيس ‏رئيسة قسم اللغة العربية بالإشراف التربوي بعرعر" سوسن عبدالحميد الخريس "عاش الملك سلمان ملكا للإنسانية والشعب ، وعاش الوطنُ وطن الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة والسياسة الحكيمة ، ونجدد الولاء والإنتماء والعهد لله ثم لولاة الأمر ، مؤكدة أن ذكرى البيعة الرابعة لملكنا الغالي ذكرى تبقى متأصلة في النفوس وقلوب للشعب عامة ولنا خاصة ، حيث أصبحت المرأة تساند وتشارك في بناء هذا الوطن وتدافع عنه في مجالها ، سائلة المولى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة ، وأن يحفظ بلادنا من شر كل حاسد وحاقد.وقالت المعلمة مشاعل الجريان :نجدد لمليكنا ورائد النهضة الشاملة عهد الولاء والسمع والطاعة والبذل والتضحية، ونسأل المولى القدير له العمر المديد والأجر العظيم ودوام الصحة، حفظ الله مليكنا ووطننا وأمننا إنه سميع مجيب، مؤكدة أن الملك المفدى - حفظه الله - شخصية نادرة لما شاهدناه من قرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن.// انتهى //19:48ت م0178