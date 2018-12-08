رياضي / المطيري بطل الأولمبي والشريف بطل الناشئين لبطولة الأمير فيصل بن فهد للفردي والزوجي لكرة الطاولة
السبت 1440/4/1 هـ الموافق 2018/12/08 م واس
الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس
اختتمت اليوم منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد للفردي والزوجي لكرة الطاولة التي أقيمت على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع .
وشارك بالبطولة لفئة الشباب (25) لاعبا في فئة الأولمبي وفي فئة الناشئين (58) لاعبا ، وقد أدار البطولة (24) حكماً ، كما تم توزيع اللاعبين المشاركين في فئة الأولمبي على (8) مجموعات والناشئين على (16)مجموعة .
وجاءت النتائج في فردي فئة الأولمبي حيث حقق تركي لافي المطيري (القصيم) المركز الأول واحتل انس اسامة شرواني(جازان) ثانياً وجاء سلطان عبدالعزيز الخميس(الرياض) بالمركز الثالث ، أما زوجي الأولمبي حقق تركي المطيري وباسل الشايع المركز الأول واحتل ناصر الزير و ياسر شهاب ثانياً وجاء سلطان الخميس و عبدالعزيز العمري بالمركز الثالث.
وفي فردي فئة الناشئين حقق خالد سليمان الشريف (مكة المكرمة) المركز الأول واحتل مهدي بدر هليل(الشرقية) ثانياً وجاء سالم صالح السويلم (الاحساء) بالمركز الثالث ، أما زوجي الناشئين حقق خالد الشريف و عبدالالة زقرتي المركز الأول واحتل ياسر الغامدي و عبدالله الزهراني ثانياً وجاء سالم السويلم و زياد السويلم بالمركز الثالث .
وقد توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد و اللاعبين الفائزين بالبطولة .
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19:49ت م
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