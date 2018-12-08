الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واساختتمت اليوم منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد للفردي والزوجي لكرة الطاولة التي أقيمت على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع .وشارك بالبطولة لفئة الشباب (25) لاعبا في فئة الأولمبي وفي فئة الناشئين (58) لاعبا ، وقد أدار البطولة (24) حكماً ، كما تم توزيع اللاعبين المشاركين في فئة الأولمبي على (8) مجموعات والناشئين على (16)مجموعة .وجاءت النتائج في فردي فئة الأولمبي حيث حقق تركي لافي المطيري (القصيم) المركز الأول واحتل انس اسامة شرواني(جازان) ثانياً وجاء سلطان عبدالعزيز الخميس(الرياض) بالمركز الثالث ، أما زوجي الأولمبي حقق تركي المطيري وباسل الشايع المركز الأول واحتل ناصر الزير و ياسر شهاب ثانياً وجاء سلطان الخميس و عبدالعزيز العمري بالمركز الثالث.وفي فردي فئة الناشئين حقق خالد سليمان الشريف (مكة المكرمة) المركز الأول واحتل مهدي بدر هليل(الشرقية) ثانياً وجاء سالم صالح السويلم (الاحساء) بالمركز الثالث ، أما زوجي الناشئين حقق خالد الشريف و عبدالالة زقرتي المركز الأول واحتل ياسر الغامدي و عبدالله الزهراني ثانياً وجاء سالم السويلم و زياد السويلم بالمركز الثالث .وقد توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد و اللاعبين الفائزين بالبطولة .// انتهى //19:49ت م0180