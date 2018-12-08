رياضي / الأهلي يواصل صدارته للدوري الممتاز لكرة الطائرة
السبت 1440/4/1 هـ الموافق 2018/12/08 م واس
الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس
واصل فريق الأهلي تصدره ترتيب صدارة الدوري الممتاز لكرة الطائرة برصيد 25 نقطة وسط ملاحقة من الهلال 24 نقطة .
وأصبحت المنافسة بينهما على اللقب بنسبة كبيرة بعد ابتعاد الاتحاد 18 نقطة ثم النصر 17 نقطة ، وجاءت نتائج الجولة التاسعة بفوز الهلال على الاتحاد 3/0 بنتيجة ، والأهلي على الفيصلي 3/1 والنصر على الموج 3/2 والابتسام على الترجي 3/1 والسلام على الخليج 3/0
يذكر أن المسابقات المحلية ستتوقف من الأسبوع القادم لجميع الفئات بمافيها الفريق الأول وذلك لقرب اختبارات الطلاب منتصف الفصل الأول .
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19:49ت م
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