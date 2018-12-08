الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسواصل فريق الأهلي تصدره ترتيب صدارة الدوري الممتاز لكرة الطائرة برصيد 25 نقطة وسط ملاحقة من الهلال 24 نقطة .وأصبحت المنافسة بينهما على اللقب بنسبة كبيرة بعد ابتعاد الاتحاد 18 نقطة ثم النصر 17 نقطة ، وجاءت نتائج الجولة التاسعة بفوز الهلال على الاتحاد 3/0 بنتيجة ، والأهلي على الفيصلي 3/1 والنصر على الموج 3/2 والابتسام على الترجي 3/1 والسلام على الخليج 3/0يذكر أن المسابقات المحلية ستتوقف من الأسبوع القادم لجميع الفئات بمافيها الفريق الأول وذلك لقرب اختبارات الطلاب منتصف الفصل الأول .// انتهى //19:49ت م0181