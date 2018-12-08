روما 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسحقق فريق نابولي فوزا كبيرا على ضيفه فروزينوني بأربعة أهداف دون رد اليوم في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وواصل نابولي صحوته المحلية بتحقيقه الفوز الثاني تواليا والـ11 هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 35 نقطة وأعاد الفارق إلى 8 نقاط بينه وبين يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب الذي كان حسم "دربي إيطاليا" أمام ضيفه إنتر ميلان 1-صفر أمس الجمعة في افتتاح وقمة الجولة .ويلعب لاحقا كالياري مع روما، ولاتسيو مع سمبدوريا.وتختتم الجولة غدا بلقاءات ساسوولو مع فيورنتينا، وإمبولي مع بولونيا، وبارما مع كييفو، وأودينيزي مع اتالانتا، وجنوى مع سبال، وميلان مع تورينو .// انتهى //19:59ت م0183