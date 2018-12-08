القاهرة 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسوقعت مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقيتين لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 1.4 مليار جنيه، وتمويل مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه البحر في محافظة جنوب سيناء بقيمة 880.5 مليون جنيه في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.جاء ذلك على هامش اجتماعات المنتدى الثالث للاستثمار "أفريقيا ٢٠١٨" المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ.ووقع الاتفاقيتين من الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ومن جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مدير عام الصندوق عبد الوهاب البدر.كما وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية اليوم مع سفير إيطاليا لدى مصر جامباولو كانتيني، اتفاقية لدعم تطوير القطاع الخاص في مصر عبر برامج التدريب والدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 45 مليون يورو.وتهدف الاتفاقية إلى دعم خطة الحكومة المصرية في توفير مناخ جيد للقطاع الخاص يضمن تحقيق التنمية والنمو الشامل لهذا القطاع في مصر.// انتهى //20:17ت م0184