الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واساختتمت اليوم مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بثلاث مباريات لعبت في الرياض والأحساء وبريدة.وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الأهلي والرائد بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في ختام مباريات الجولة ، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل الرائد إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر.وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، فاز فريق الفتح على نظيره الحزم اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وتقدم الفتح عبر لاعبه علي لاجامي في الدقيقة الثامنة قبل أن يتعادل محمد الصيعري للحزم في الدقيقة 40، ثم تقدم الفتح مجدداً عبر سيف بن حسين في الدقيقة 55 ليتعادل مسعود بخيت للحزم في الدقيقة الأخيرة ليرد حمد الجهيم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بهدف ثالث منح الفوز للفتح.وارتفع رصيد الفتح إلى 16 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد الحزم عند 11 نقطة في المركز 13.وحسم التعادل الإيجابي ديربي العاصمة بين الهلال والنصر على ملعب جامعة الملك سعود، بهدفين لكل فريق ، تقدم الهلال بثنائية في الشوط الأول عبر لاعبه الفرنسي بافاتيمي جوميز في الدقيقتين 3 و14، قبل أن يرد النصر بثنائية عبر جوليانو فيكتور وعبدالرازق حمدالله في الدقيقتين 73 و78 ، ليرتفع رصيد الهلال إلى 29 نقطة في المركز الأول، بينما وصل النصر إلى 26 نقطة في المركز الثاني.وكان التعاون قد فاز أمس الجمعة على الوحدة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ، ليرتفع رصيد التعاون إلى 21 نقطة ليصعد للمركز الرابع، بينما بقي الوحدة بنفس الرصيد، ليحتل المركز الخامس بفارق الأهداف عن التعاون.وكانت مباريات الجولة قد افتتحت يوم الخميس الماضي بفوز فريق الباطن على ملعبه الفوز بهدف دون رد على نظيره الفيحاء ، ووصل الباطن إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما توقف رصيد الفيحاء في المركز الحادي عشر عند 12 نقطة.وحقق القادسية الفوز على الاتفاق بثنائية نظيفة في ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ، ليصل رصيد القادسية إلى 14 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد الاتفاق في المركز التاسع عند 15 نقطة ، كما فاز فريق الشباب على أُحد بهدف نظيف بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، وارتفع رصيد الشباب إلى 20 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد أحد عند ست نقاط في المركز الخامس عشر وقبل الأخير ، أما فريق الفيصلي فحقق فوزاً بهدفين مقابل هدف على الاتحاد في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، ليتوقف رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز الأخير ، بينما ارتفع رصيد الفيصلي إلى 16 نقطة في المركز الثامن .// انتهى //20:18ت م0185