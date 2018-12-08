رياضي / مدرب الهلال : ديربي الرياض يوازي أكبر المباريات الأوروبية
السبت 1440/4/1 هـ الموافق 2018/12/08 م واس
الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس
قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي جورجي جيسوس إن ديربي الرياض بين الهلال والنصر يوازي أكبر المباريات الأوروبية .
وتعادل الهلال مع النصر 2-2 في مباراة ديربي الرياض التي جمعتهما اليوم في الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وأكد جيسوس في تصريح له اليوم عقب نهاية المباراة أن فريقه قدم شوط أول مميزا ، وسجلنا هدفين لكن في الشوط الثاني لم نكن في وضع جيد ، وخاطر النصر واستطاع العودة ، مشيرا إلى أن الشوط الثاني كانت هناك معركة حقيقية في الوسط والنصر كان فعالاً في آخر ربع ساعة .
وأوضح أن عدم استغلال اللاعبين للفرص المتاحة بالشكل الكافي سبب التعادل مع النصر ، مشيرا إلى أن التعادل ليس مرضياً بالنسبة لنا ولكن في النهاية نحن لازلنا في صدارة الترتيب .
وقدم مدرب الهلال تهنئته لنادي النصر ، الذي يمتلك لاعبين على مستوى كبير مثل مرابط وجوليانو وأحمد موسى .
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20:24ت م
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