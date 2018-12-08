الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسقال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي جورجي جيسوس إن ديربي الرياض بين الهلال والنصر يوازي أكبر المباريات الأوروبية .وتعادل الهلال مع النصر 2-2 في مباراة ديربي الرياض التي جمعتهما اليوم في الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وأكد جيسوس في تصريح له اليوم عقب نهاية المباراة أن فريقه قدم شوط أول مميزا ، وسجلنا هدفين لكن في الشوط الثاني لم نكن في وضع جيد ، وخاطر النصر واستطاع العودة ، مشيرا إلى أن الشوط الثاني كانت هناك معركة حقيقية في الوسط والنصر كان فعالاً في آخر ربع ساعة .وأوضح أن عدم استغلال اللاعبين للفرص المتاحة بالشكل الكافي سبب التعادل مع النصر ، مشيرا إلى أن التعادل ليس مرضياً بالنسبة لنا ولكن في النهاية نحن لازلنا في صدارة الترتيب .وقدم مدرب الهلال تهنئته لنادي النصر ، الذي يمتلك لاعبين على مستوى كبير مثل مرابط وجوليانو وأحمد موسى .// انتهى //20:24ت م0186