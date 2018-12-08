تبوك 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسباشرت الفرق الميدانية التابعة لبلدية تيماء أعمالها تزامناً مع هطول الأمطار في جميع أنحاء المحافظة والقرى التابعة لها، من خلال فتح الطرق وتنظيفها ونزح تجمعات المياه وإصلاح أعطال الإنارة .وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية تيماء فواز فضي العنزي : أنه وبناء على ماورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد جرى الإعداد لخطة الطوارئ بمشاركة الجهات المعنية استعداداً لموسم الأمطار التي هطلت بغزارة على المحافظة وبعض المراكز التابعة لها خلال الأيام الماضية، مبيناً البلدية قامت على ضوء ذلك بتشكيل فريق ميداني من 200 عاملاً و 34 معده و 20 مشرفاً ميدانياً بالإضافة لمباشرة الفرق الطوارئ وقرى الكتيب والجديد ومركز عرده حيث تم إصلاح الطرق وفتحها ونزح تجمعات المياه على طرق إضافة إلى استقبال البلاغات ومباشرتها من خلال الفريق المختص في حينه.ورحب العنزي بتعاون المواطنين والجهات ذات العلاقه على دعم البلاغات عن أي ملاحظات خلال هطول الأمطار عبر القنوات المخصصه للبلدية.// انتهى //20:46ت م0193