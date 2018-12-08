الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي مدير جامعة الفيصل بالرياض الدكتور محمد بن علي آل هيازع ،التهاني لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- والشعب السعودي، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.وقال: "إن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- مناسبة غالية وعزيزة على نفوس جميع أبناء هذا الوطن، بما تستحضره من المعاني والقيم النبيلة، التي سار عليها أبناء هذه البلاد منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ، مرورا بعهود أبنائه الملوك ـ رحمهم الله ـ، وصولا لعهد الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ رعاه الله ـ الذي استلم الأمانة، ليقود البلاد ـ بعون الله ـ إلى مزيد من النماء والتقدم".ونوه آل هيازع بالدعم الذي يحظى به التعليم في المملكة على جميع مستوياته والاهتمام البالغ والرعاية منذ عهد الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- الذي سخر الإمكانات لدعم التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة، حيث تضمنت رؤية المملكة 2030م وخطط التنمية ضمن أهدافها الاهتمام بتوسيع قاعدة التعليم الجامعي من خلال مشاركة القطاع الخاص بافتتاح الكليات والجامعات الأهلية،وتمكين القطاع الأهلي من إقامة مؤسسات تعليمية على أسس إدارية وعلمية واقتصادية ومالية سليمة للمساهمة في تلبية احتياجات التنمية مكملة بذلك الدور الذي تقوم به الجامعات الحكومية.وأضاف آل هيازع أن هذا العهد الزاهر الميمون تميز بحزمة من القرارات التي راعت دعم جوانب التنمية والرقي بالتعليم ومؤسساته والدعم السخي لمشروعاتها التطويرية، لافتاً إلى أن كل ذلك يصب في تحقيق رفاهية المواطن وتعزيز انتمائه للكيان الشامخ المملكة العربية السعودية.ونوه آل هيازع بالدعم الذي تحظى به جامعة الفيصل كغيرها من مؤسسات التعليم العالي لتمكينها من تحقيق الريادة في التعليم الأهلي في المملكة وفقا لمعايير العالمية للجودة والاعتماد الأكاديمي وبما يحقق أهداف سياسة التعليم في المملكة، مشيراً إلى أن جامعة الفيصل حصلت على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم حتى ٣٠ ابريل ٢٠٢٣ م، كما حققت مراكز مرموقة وفق عدد من التصنيفات العالمية، وتسعى لتحقيق مستوى عالمي كجامعة بحثية تلتزم بابتكار ونشر وتطبيق المعرفة من خلال برامجها ذات المستوى العالمي.وفي ختام تصريحه دعا مدير جامعة الفيصل بالرياض، المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- وافر الصحة و العافية، وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم كل ما تتطلع إليه من نماء وازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة .//انتهى//20:53ت م0194