الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأقيمت اليوم مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي الممتاز للشباب لكرة القدم التي شهدت ست مباريات جمعت القادسية والأهلي، الفتح والوحدة، الرائد وأحد، التعاون والطائي، والأنصار والهلال، الاتحاد والنصر.وتمكن القادسية من الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف ، ورفع القادسية رصيده إلى النقطة 6 في المركز العاشر، فيما توقف رصيد الأهلي عند النقطة 8 في المركز الثامن .وتعادل الفتح مع الوحدة بهدف لكل منهما ، ورفع الفتح رصيده نقطة واحدة في المركز الرابع عشر، ورفع الوحدة رصيده إلى النقطة 10 في المركز السابع.وحسم التعادل مباراة الرائد وأحد بهدف لكل فريق في المباراة ، ليصبح رصيد الرائد 3 نقاط في المركز الثالث عشر ، وارتفع رصيد أحد إلى النقطة 5 في المركز الحادي عشر.وتعادل التعاون والطائي بهدفين لكل منهما ، ليكون رصيد التعاون 11 نقطة فيما في المركز السادس ، وتوقف رصيد الطائي عند النقطة 11 في المركز الخامس.وفاز الهلال على الأنصار بخمسة أهداف مقابل هدف ، ورفع الهلال رصيده إلى النقطة 18 في المركز الثاني وتوقف رصيد الأنصار عند النقطة 8 في المركز التاسع.وفاز النصر على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدفين ، ليصبح رصيد النصر 21 نقطة في المركز الأول ويتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة 12 في المركز الرابع.// انتهى //20:53ت م0195