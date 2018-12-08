الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسكرمت جمعية الرياضيين بدولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس المجلس الرياضي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية خلال منتدى الإمارات الرابع للثقافة الرياضية بعنوان (الرياضة في رؤية المؤسس القائد زايد رحمه الله ) الذي عقد اليوم بالجامعة الأمريكية بدبي بحضور معالي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة.ومنح الاتحاد العربي للثقافة الرياضية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ أوسكار الشخصية القيادية الرياضية لعام 2018 في حفل الاتحاد السنوي المقام تحت رعاية اتحاد اللجان الأولمبية العربية تسلمها نيابة عن معاليه وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور رجاء الله السلمي .وكان الاتحاد العربي للثقافة الرياضية قد أعلن عن الفائزين من قبل لجنة أمناء وضعت معايير لاختيار الفائزين تمثلت في مُتابعة إنجازات كل مرشح من المرشحين على الجوائز الأربعة التي حددتها اللجنة و أجمعت على اختيار الأستاذ تركي آل الشيخ للفوز بجائزة الثقافة الرياضية للشخصية القيادية لما له من دور في تقارب الشباب العربي من خلال تبنيه ورعايته للبطولة العربية لكرة القدم وإطلاق اسم الشيخ زايد عليها وفاء له -رحمه الله- وتأسيسه لثلاثة عشر اتحاد رياضي جديد في المملكة العربية السعودية وتبنيه لعدة بطولات للألعاب الإلكترونية في عدة بلدان عربية وتبنيه إطلاق رسالة سلام من أرض مصر عبر مباراة كروية جمعت نجوم العرب مع فريق الأهلي المصري في مواجهة أتليتكو مدريد الإسباني ليؤكد دور الرياضة في مواجهة الإرهاب.كما فاز معالي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأسبق بمملكة البحرين بجائزة الثقافة الرياضية للروح الرياضية، وفازت رئيس الجامعة المغربية للرياضة للجميع نزهة بدوان بجائزة الثقافة الرياضية في مسار المسؤولية المجتمعية، وفاز الرباع المصري محمد ايهاب البطل الأولمبي برفع الأثقال بجائزة أفضل الرياضيين العرب.// انتهى //20:55ت م0196