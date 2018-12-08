الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسيختتم المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم غدًا الأحد مشاركته في بطولة "سبورت شين" الدولية بمواجهة منتخب التشيك ضمن الجولة الخامسة من منافسات البطولة، وذلك تمام الحادية عشر صباحًا بتوقيت إسبانيا (الواحدة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب بالاو ديسبورتس بمقاطعة أليكانتي، ضمن برنامج الأخضر لتصفيات كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020.وعلى الصعيد الميداني، استأنف المنتخب الوطني اليوم تدريباته عقب مباراته التي خاضها مع منتخب المكسيك أمس الجمعة، وقسّم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، أدت الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استشفائيًا، في حين أجرت المجموعة الثانية تمارين تكتيكية.وتأتي مشاركة الأخضر في البطولة إلى جانب منتخبات إسبانيا، والمكسيك، وروسيا، وإيرلندا الشمالية، والتشيك، في إطار استعداداته للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 المزمع إقامتها شهر سبتمبر المقبل.// انتهى //21:02ت م0198